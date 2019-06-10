Главный онколог России сообщил об увеличении числа больных раком IV степени

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Количество больных раком на 4 стадии увеличилось в 2018 году в 49 регионах, в 52 регионах наблюдается равенство по сравнению с 2017 годом, следует из сборника "Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году", опубликованном на сайте главного онколога Минздрава Андрея Каприна.
"Настораживает, что показатель запущенности (IV стадия) 2018 года превышает показатель 2017 года в 49 регионах, в 52 регионах наблюдается равенство. Среднероссийский показатель вырос с 20,2% до 20,3%. В Чукотском автономном округе показатель вырос с 25,3 до 32,2%, Астраханской области – с 26,0 до 31,6%, Магаданской области – с 23,3 до 28,5%, Ненецком автономном округе – с 24,2 до 29,2%", - говорится в сборнике.
К примеру, более 84% случаев рака поджелудочной железы в Астраханской области были выявлены на 4 стадии, в Еврейской автономной области – более 81%, отмечается в сборнике. А в Чукотском автономном округе около 58% случаев рака желудка были выявлены на последней стадии.
"Несмотря на рост диагностических возможностей, оснащенности медицинских учреждений высокоэффективным диагностическим оборудованием, развитие новых диагностических методик, доля активно выявленных больных и доля больных, заболевание у которых выявлено на ранней стадии опухолевого процесса, остаются достаточно низкими, особенно при визуальных опухолях", - уточняется в сборнике.
Вчера, 12:00Страх заболеть ракомКанцерофобия стоит на первом месте среди всех фобий, связанных с болезнями. Мы боимся узнать, что больны раком, когда будет уже слишком поздно. Боимся, что у близких обнаружат злокачественную опухоль, и мы ничем не сможем помочь. Боимся быстро "сгореть" в мучительной боли. Давайте поговорим об этом.