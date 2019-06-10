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РИА Новости

Главный онколог России сообщил об увеличении числа больных раком IV степени

Вчера, 12:17
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© Фото : пресс-служба ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава РоссииГлавный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
© Фото : пресс-служба ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Количество больных раком на 4 стадии увеличилось в 2018 году в 49 регионах, в 52 регионах наблюдается равенство по сравнению с 2017 годом, следует из сборника "Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году", опубликованном на сайте главного онколога Минздрава Андрея Каприна.
"Настораживает, что показатель запущенности (IV стадия) 2018 года превышает показатель 2017 года в 49 регионах, в 52 регионах наблюдается равенство. Среднероссийский показатель вырос с 20,2% до 20,3%. В Чукотском автономном округе показатель вырос с 25,3 до 32,2%, Астраханской области – с 26,0 до 31,6%, Магаданской области – с 23,3 до 28,5%, Ненецком автономном округе – с 24,2 до 29,2%", - говорится в сборнике.
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К примеру, более 84% случаев рака поджелудочной железы в Астраханской области были выявлены на 4 стадии, в Еврейской автономной области – более 81%, отмечается в сборнике. А в Чукотском автономном округе около 58% случаев рака желудка были выявлены на последней стадии.
"Несмотря на рост диагностических возможностей, оснащенности медицинских учреждений высокоэффективным диагностическим оборудованием, развитие новых диагностических методик, доля активно выявленных больных и доля больных, заболевание у которых выявлено на ранней стадии опухолевого процесса, остаются достаточно низкими, особенно при визуальных опухолях", - уточняется в сборнике.
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Страх заболеть ракомКанцерофобия стоит на первом месте среди всех фобий, связанных с болезнями. Мы боимся узнать, что больны раком, когда будет уже слишком поздно. Боимся, что у близких обнаружат злокачественную опухоль, и мы ничем не сможем помочь. Боимся быстро "сгореть" в мучительной боли. Давайте поговорим об этом.
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Андрей КапринРоссияОбщество
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