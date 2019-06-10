Главный онколог России сообщил об увеличении числа больных раком IV степени

Страх заболеть раком Канцерофобия стоит на первом месте среди всех фобий, связанных с болезнями. Мы боимся узнать, что больны раком, когда будет уже слишком поздно. Боимся, что у близких обнаружат злокачественную опухоль, и мы ничем не сможем помочь. Боимся быстро "сгореть" в мучительной боли. Давайте поговорим об этом.