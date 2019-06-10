В Подмосковье запустили мобильное приложение для пожилых людей

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Приложение "Мобильный центр социальных услуг" представили губернатору Московской области Андрею Воробьеву в Центре управления регионом, новый сервис предназначен для жителей старшего поколения, он позволит оперативно получать социальные услуги, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.

"Мобильное приложение "МЦСУ" создано в целях повышения информированности и предоставления оперативной социальной помощи в оказании услуг: сиделки, социального такси, реабилитации, помощи волонтеров и связи с круглосуточными службами социального сопровождения. В дальнейшем планируется добавить возможность синхронизации с порталом государственных и муниципальных услуг, формировать личные кабинеты для более детального отслеживания всех заявок", - говорится в сообщении.

Электронный сервис в первую очередь рассчитан на людей старшего возраста, а также на жителей с ограничениями по здоровью, проживающих на территории Подмосковья, отмечается в сообщении. По поручению губернатора в МФЦ и в центрах социальных услуг теперь будет проходить обучение пенсионеров по работе с мобильным сервисом.

"Заказать сиделку, получить средства реабилитации или записаться в какую-нибудь оздоровительную секцию вы можете дистанционно. Наши мамы, отцы, дедушки и бабушки, как правило, умеют пользоваться смартфонами. Но если какая-то сложность, то дети или знакомые могут позаботиться о них дистанционно – это ключевой момент. Наша социальная служба полностью адаптирована под эту программу, и каждый сотрудник оказывает максимум внимания и заботы. Вот в чем цель этого мобильного приложения", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что сервис создан в рамках программы поддержки активного образа жизни для граждан старшего возраста "Активное долголетие Подмосковья", которая разработана по поручению губернатора во исполнение майского указа президента РФ по увеличению к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 67 лет.