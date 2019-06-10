Саудовская Аравия ждет Путина с визитом в октябре

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на сессии "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности" в рамках ПМЭФ-2019

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия ждет президента России Владимира Путина с визитом в октябре 2019 года, надеется, что он придаст импульс развитию отношений двух стран, сообщил министр энергетики королевства, сопредседатель Российско-Саудовской межправкомиссии Халид аль-Фалих.

Он отметил, что визит короля Саудовской Аравии в 2017 году в Россию стал огромным толчком в развитии сотрудничества двух стран.