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РИА Новости

Саудовская Аравия ждет Путина с визитом в октябре

Вчера, 12:13
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на сессии "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности" в рамках ПМЭФ-2019
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на сессии Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия ждет президента России Владимира Путина с визитом в октябре 2019 года, надеется, что он придаст импульс развитию отношений двух стран, сообщил министр энергетики королевства, сопредседатель Российско-Саудовской межправкомиссии Халид аль-Фалих.
Он отметил, что визит короля Саудовской Аравии в 2017 году в Россию стал огромным толчком в развитии сотрудничества двух стран.
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"Мы ожидаем, что наши отношения получат еще больший импульс при визите президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию, который намечен на октябрь нынешнего года", - сказал аль-Фалих на открытии заседания комиссии.
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Владимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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