В Липецкой области проверят информацию о массовой гибели пчел

Мы все умрём. Вымирание животных и растений Миллион видов животных и растений оказались под угрозой вымирания из-за человека, сообщает ООН. Численность многих видов сократилась. Австралийские биологи выяснили: пчелы исчезают в восемь раз быстрее млекопитающих, птиц и рептилий. Причины – применение химикатов, изменение климата. Сможем ли мы сохранить биологическое разнообразие и выжить сами?