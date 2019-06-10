В Липецкой области проверят информацию о массовой гибели пчел

ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Природоохранная прокуратура начала проверку по обращению о массовой гибели пчел в Липецкой области, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.
"В Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило обращение по вопросу массового замора пчел в пчеловодческих хозяйствах области. По обращению организована проверка с привлечением специалистов областных управлений Россельхознадзора, Роспотребнадзора и ветеринарии", - говорится в сообщении.
Как отмечает прокуратура, материал будет направлен в СУСК РФ по региону для проведения доследственной проверки.
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