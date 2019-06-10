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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Вчера, 12:12
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают у фонтанов в парке искусств "Музеон"
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Жара в Москве спадет в понедельник во второй половине дня, ожидается кратковременный дождь и гроза, но во вторник температура вновь повысится до тридцати градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Относительный спад очень жаркой погоды произойдет сегодня: во второй половине дня увеличится облачность, что не позволит солнцу дальше сильно прогревать воздух. Сегодня дневная температура в Москве ожидается на уровне 26-28 градусов, хотя на востоке Подмосковья возможно и до плюс 30 градусов. Во второй половине дня мы ожидаем кратковременные дожди и возможна гроза", - рассказала Позднякова.
Как отметила синоптик, во вторник в Москве осадков не ожидается, ночная температура останется на уровне плюс 16-18 в Москве, по области от 13 до 18 градусов тепла, днем температура повысится до плюс 28-30 градусов.
"Завтра днем, за счет того, что вновь будет много солнца и без осадков, температура в столице вновь повысится до 28-30. В среду, 12 июня, местами возможны кратковременные дожди, во второй половине дня воздух прогреется до 28-30 градусов", - добавила Позднякова.
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По словам метеоролога, начиная с 13 числа, изменится характер погоды: практически каждый день в Москве будут идти кратковременные дожди разной интенсивности. Дневная температура в четверг и последующие дни составит плюс 25-27 градусов.
"Практически каждый день в Москве будут идти кратковременные дожди, различной интенсивности - от небольшого до умеренного. Ночная температура будет мало меняться и сохранится на уровне 13-17 градусов, дневная температура будет уже ниже: в четверг и последующие дни - плюс 25- 27 градусов", - заключила синоптик.
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