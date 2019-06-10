Пожар на заводе под Калининградом не угрожает населению

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Пожар площадью 800 квадратных метров на лакокрасочном заводе в Советске Калининградской области не несет угрозы населению, сообщили РИА Новости в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Советского городского округа.

"Угрозы населению нет. До ближайших домов (от очага пожара) не менее 700 метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все рабочие, находившие в здании лакокрасочного завода на момент возгорания, выведены с территории. На место ЧП отправлена лаборатория Роспотребнадзора для замера содержания вредных веществ в воздухе.

Ранее представитель регионального управления МЧС сообщал РИА Новости, что сигнал о возгорании на лакокрасочном заводе поступил в понедельник в 9.10 мск. Из-за перехода огня на соседнее здание площадь пожара возросла с 300 до 800 квадратных метров, сообщали агентству в пресс-службе МЧС РФ.