"ОТП Банк" не зафиксировал утечку данных своих клиентов

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "ОТП Банк" не зафиксировал утечку персональной информации о его клиентах, все данные находятся в сохранности, в настоящий момент проводится проверка ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что данные клиентов "ОТП-Банка", Альфа-банка и "Хоум Кредит Банка" оказались в открытом доступе. По данным издания, в общей сложности базы содержат данные примерно 900 тысяч россиян. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации сохраняет актуальность.

"В банке не зафиксирована утечка информации, все данные клиентов сохранны. В настоящий момент проводится проверка ситуации и предприняты дополнительные меры безопасности", - рассказали в пресс-службе кредитной организации.