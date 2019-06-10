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РИА Новости

"ОТП Банк" не зафиксировал утечку данных своих клиентов

Вчера, 12:04
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "ОТП Банк" не зафиксировал утечку персональной информации о его клиентах, все данные находятся в сохранности, в настоящий момент проводится проверка ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что данные клиентов "ОТП-Банка", Альфа-банка и "Хоум Кредит Банка" оказались в открытом доступе. По данным издания, в общей сложности базы содержат данные примерно 900 тысяч россиян. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации сохраняет актуальность.
"В банке не зафиксирована утечка информации, все данные клиентов сохранны. В настоящий момент проводится проверка ситуации и предприняты дополнительные меры безопасности", - рассказали в пресс-службе кредитной организации.
"Хоум Кредит Банк" не подтвердил РИА Новости утечку базы данных клиентов и заявил, что по факту наличия в сети некорректной информации проводится проверка. В Альфа-банке заявили, что также проводят проверку после информации об утечке персональных данные его клиентов.
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Вчера, 10:15
"Без паники!" Опасна ли ситуация с утечкой данных россиян?СМИ сообщили об утечке личных данных 900 тысяч россиян. В эфире радио Sputnik заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов рассказал о возможных рисках.
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ОТП БанкЭкономика
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