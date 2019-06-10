Прах четырех жертв крушения катера на Дунае вернули в Южную Корею

ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Прах некоторых из жертв крушения прогулочного катера в Венгрии, на борту которого находились южнокорейские туристы, был доставлен на родину родственниками погибших, сообщило в понедельник агентство Прах некоторых из жертв крушения прогулочного катера в Венгрии, на борту которого находились южнокорейские туристы, был доставлен на родину родственниками погибших, сообщило в понедельник агентство Ренхап

По данным источников агентства в авиакомпании, название которой не уточняется, родственники четырех погибших прибыли в аэропорт Инчхон утром понедельника. При выходе из самолета они держали урны с прахом жертв трагедии на Дунае. Даты кремации агентство не сообщает, уточняя только, что она была проведена в Венгрии.

Прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, 29 мая затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. По сообщению агентства Ренхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении.

По последним данным, в результате крушения судна погибли 19 граждан Южной Кореи. Еще семеро до сих пор числятся пропавшими без вести.