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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

В Москве поприветствовали формирование в Молдавии правящей коалиции

Вчера, 12:00
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва приветствует формирование в Молдавии правящей коалиции и правительства, говорится в заявлении МИД РФ.
"В Москве приветствуют формирование в Республике Молдова правящей коалиции и правительства. Настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдавии по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года", - заявил МИД.
Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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