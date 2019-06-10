Минздрав разработает проект о регистре доноров костного мозга

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву подготовить проект федерального закона, предусматривающий создание федерального регистра доноров костного мозга и стволовых клеток, сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее решение принято по итогам рабочего совещания о плане мероприятий ("дорожной карте") по развитию донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в РФ на период до 2030 года.

"В целях развития донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток (далее – КМ и ГСК) подготовить проект федерального закона, предусматривающий внесение поправок в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" в целях создания федерального регистра доноров КМ и ГСК, донорского КМ и ГСК, реципиентов КМ и ГСК", - говорится в поручении.

Также Минздраву совместно с Минобрнауки и ФМБА предстоит проработать предложения об этапности создания этого регистра, учитывая необходимость включения в его состав данные регистров доноров КМ и ГСК, имеющихся в медицинских организациях. Кроме того, Голикова поручила представить сведения о фактической стоимости проведения различных видов трансплантации с указанием источников финансового обеспечения каждого этапа лечения, а также предложения по источникам финансового обеспечения вышеуказанных расходов.

Кроме того, Минздраву совместно с Минфином поручено проработать вопросы по формированию единых подходов к финансовому обеспечению затрат на выполнение государственной работы по забору, переработке, хранению, транспортировке и обеспечении безопасности гемопоэтических стволовых клеток в целях их трансплантации, а также по формированию механизма финансового обеспечения затрат на проведение различных видов трансплантации КМ и ГСК.

Минфину и Минздраву поручено при подготовке проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов проработать вопрос о выделении средств федерального бюджета на формирование данного регистра, а также на финансовое обеспечение затрат на проведение различных видов трансплантации КМ и ГСК, проработав вопрос установления в законодательстве страхования жизни и здоровья донора КМ и ГСК.