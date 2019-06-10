Социальное самочувствие россиян в мае улучшилось, показал опрос

Горожане и туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото

Горожане и туристы на Красной площади в Москве

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Показатели социального самочувствия россиян в целом в мае улучшились с начала 2019 года, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Согласно данным опроса, выросли четыре из четырех индексов социального самочувствия - экономическое положение страны, материальное положение семьи, оценка общего вектора развития страны и уровень удовлетворенности жизнью.

Порядка 13% опрошенных заявили, что оценивают экономическую ситуацию в стране выше среднего, 54% россиян оценивают ее как среднюю, 28% считают, что экономическая ситуация находится на уровне ниже среднего.

Больше половины респондентов 61% оценили материальное положение своей семьи как среднее. При этом отрицательные ответы (ниже среднего) составляют 25% и преобладают над положительными (выше среднего, 14%).

Общий вектор развития страны одобряют 31% опрошенных россиян, отрицательно относятся 25% респондентов.

Почти половина респондентов (49%) отметили, что в целом их устраивает жизнь, об обратном заявили 28% россиян.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены в мае 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.