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РИА Новости

Дело руководившего тушением пожара в "Зимней вишне" Бурсина поступило в суд

Вчера, 11:55
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© РИА Новости / Ольга Климова / Перейти в фотобанкНачальник службы пожаротушения ФГКУ "Первый отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Андрей Бурсин
Начальник службы пожаротушения ФГКУ Первый отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин
© РИА Новости / Ольга Климова
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КЕМЕРОВО, 10 июн – РИА Новости. Начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин в суде ответит за халатность при тушении пожара в "Зимней вишне", сообщается на сайте Заводского районного суда Кемерово.
"Седьмого июня в Заводский районный суд г. Кемерово поступило уголовное дело в 141 томе по обвинению Бурсина А.С. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц - ред.). Данное уголовное дело возбуждено по факту пожара, произошедшего 25.03.2018 в ТЦ "Зимняя вишня" г. Кемерово", – говорится в сообщении.
В настоящее время Заводский районный суд рассматривает уголовное дело, в котором семь фигурантов: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин и начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети.
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