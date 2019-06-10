Суд отказался продлить домашний арест экс-главы СвЖД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Ленинский районный суд отказал следствию в ходатайстве о продлении домашнего ареста экс-главе Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексею Миронову, которого обвиняют в получении взятки, из-за того, что следователи указали некорректную дату, сообщила РИА Новости в понедельник представитель суда.

"Было отказано в принятии к рассмотрению по существу данного ходатайства, потому что тут были указаны некорректные сроки – до 12 июня. А он (домашний арест) уже разрешен судом до 12 июня", - сказала собеседница агентства.

"Сейчас следователи могут выбрать (Миронову) подписку о невыезде, а могут избрать личное поручительство... Есть и такая мера пресечения", - сказал в свою очередь РИА Новости адвокат Миронова Сергей Колосовский.

СК РФ 14 декабря сообщил, что Миронов задержан по обвинению во взяточничестве, возбуждено уголовное дело. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его на 2 месяца. В начале февраля суд продлил арест до 12 апреля, защита подала апелляционную жалобу. Свердловский областной суд, рассмотрев ее, отпустил Миронова под домашний арест.