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РИА Новости

Суд отказался продлить домашний арест экс-главы СвЖД

Вчера, 11:54
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЭкс-начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов
Экс-начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Экс-начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Ленинский районный суд отказал следствию в ходатайстве о продлении домашнего ареста экс-главе Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексею Миронову, которого обвиняют в получении взятки, из-за того, что следователи указали некорректную дату, сообщила РИА Новости в понедельник представитель суда.
"Было отказано в принятии к рассмотрению по существу данного ходатайства, потому что тут были указаны некорректные сроки – до 12 июня. А он (домашний арест) уже разрешен судом до 12 июня", - сказала собеседница агентства.
"Сейчас следователи могут выбрать (Миронову) подписку о невыезде, а могут избрать личное поручительство... Есть и такая мера пресечения", - сказал в свою очередь РИА Новости адвокат Миронова Сергей Колосовский.
Бывший глава Серпуховского района
6 июня, 17:37
Суд продлил арест экс-главы Серпуховского района
СК РФ 14 декабря сообщил, что Миронов задержан по обвинению во взяточничестве, возбуждено уголовное дело. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его на 2 месяца. В начале февраля суд продлил арест до 12 апреля, защита подала апелляционную жалобу. Свердловский областной суд, рассмотрев ее, отпустил Миронова под домашний арест.
В ОАО "РЖД" заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг Миронова и оказывают все необходимое содействие правоохранительным органам. Кроме того, компания сообщала, что проводит собственную проверку.
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