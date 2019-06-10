Власти рассказали о состоянии туристов, попавших в ДТП в Сочи

СОЧИ, 10 июн – РИА Новости. Состояние туристов, попавших в ДТП с автобусами в Сочи, стабильное, их жизни ничего не угрожает, одна пострадавшая может быть перевезена для лечения в Краснодар, сообщает администрация курорта.

В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы. В понедельник в больницах Сочи остаются 19 человек, двое пострадавших были перевезены санавиацией в больницы Краснодара.

"Их жизни ничто не угрожает, состояние стабильное. Сегодня может быть принято решение о транспортировке по воздуху еще одной женщины, пострадавшей в ДТП", - говорится в сообщении.

Следователи в Сочи уже начали доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Ранее об организации проверки объявил также Ространснадзор.