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РИА Новости

Власти рассказали о состоянии туристов, попавших в ДТП в Сочи

11:48
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© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краю ДТП с участием микроавтобуса в Адлерском районе. 10 мая 2019
ДТП с участием микроавтобуса в Адлерском районе. 10 мая 2019
© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краю
ДТП с участием микроавтобуса в Адлерском районе. 10 мая 2019
СОЧИ, 10 июн – РИА Новости. Состояние туристов, попавших в ДТП с автобусами в Сочи, стабильное, их жизни ничего не угрожает, одна пострадавшая может быть перевезена для лечения в Краснодар, сообщает администрация курорта.
В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы. В понедельник в больницах Сочи остаются 19 человек, двое пострадавших были перевезены санавиацией в больницы Краснодара.
Автомобиль скорой медицинской помощи
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Двух туристов, пострадавших в ДТП в Сочи, доставят на вертолете в Краснодар
"Их жизни ничто не угрожает, состояние стабильное. Сегодня может быть принято решение о транспортировке по воздуху еще одной женщины, пострадавшей в ДТП", - говорится в сообщении.
Следователи в Сочи уже начали доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Ранее об организации проверки объявил также Ространснадзор.
По предварительным данным ведомства, мужчина на микроавтобусе Mercedes осуществлял перевозку приезжих из различных регионов России в район Красной поляны с обзорной экскурсией и допустил столкновение с экскурсионным автобусом Yutong.
Последствия ДТП с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса в Адлерском районе Сочи. 9 июня 2019
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Водитель микроавтобуса рассказал подробности ДТП в Сочи
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