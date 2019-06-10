Власти рассказали о состоянии туристов, попавших в ДТП в Сочи

СОЧИ, 10 июн – РИА Новости. Состояние туристов, попавших в ДТП с автобусами в Сочи, стабильное, их жизни ничего не угрожает, одна пострадавшая может быть перевезена для лечения в Краснодар, сообщает администрация курорта.
В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы. В понедельник в больницах Сочи остаются 19 человек, двое пострадавших были перевезены санавиацией в больницы Краснодара.
"Их жизни ничто не угрожает, состояние стабильное. Сегодня может быть принято решение о транспортировке по воздуху еще одной женщины, пострадавшей в ДТП", - говорится в сообщении.
Следователи в Сочи уже начали доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Ранее об организации проверки объявил также Ространснадзор.
По предварительным данным ведомства, мужчина на микроавтобусе Mercedes осуществлял перевозку приезжих из различных регионов России в район Красной поляны с обзорной экскурсией и допустил столкновение с экскурсионным автобусом Yutong.