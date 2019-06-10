Москвичам посоветовали быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погоды

Автомобильная пробка на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москвичам следует быть осторожнее с парковкой и на дорогах в понедельник из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Москвичам следует быть осторожнее с парковкой и на дорогах в понедельник из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter

Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала РИА Новости, что в понедельник ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

"Позаботьтесь о себе: осторожнее с парковкой, осторожнее на дороге", - говорится в сообщении.