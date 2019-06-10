Стивен Спилберг пишет сценарий к ночному сериалу ужасов

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Американский режиссер, обладатель премии "Оскар" Стивен Спилберг пишет сценарий "супер страшной истории" для видео-сервиса Quibi. Об этом на Международном медиафестивале Banff рассказал основатель проекта кинопродюсер Джеффри Катценберг, Американский режиссер, обладатель премии "Оскар" Стивен Спилберг пишет сценарий "супер страшной истории" для видео-сервиса Quibi. Об этом на Международном медиафестивале Banff рассказал основатель проекта кинопродюсер Джеффри Катценберг, сообщает Variety.

"Стивен Спилберг сказал: "У меня есть супер страшная история, поэтому мне бы хотелось, чтобы люди могли смотреть ее только ночью, чтобы было по-настоящему жутко". Я сказал: "Хорошо. Давайте сделаем это", - рассказал Джеффри Катценберг.

Разработчики видео-сервиса нашли решение: контент будет привязан к часовым поясам. Поэтому пока не наступит ночь, посмотреть мини-сериал ужасов от Стивена Спилберга не получится.

Джеффри Катценберг добавил, что Спилберг уже написал пять или шесть эпизодов из 10 - 12. Запуск проекта запланирован на 6 апреля 2020 года.