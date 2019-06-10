Пожар на лакокрасочном заводе под Калининградом перекинулся на соседний цех

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Площадь пожара на лакокрасочном заводе в Советске Калининградской области после перехода огня на соседний цех увеличилась до 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о пожаре на площади в 300 "квадратов".
"Произошел переход огня на соседнее здание. Общая площадь пожара составляет 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место пожара планируют направить мобильную лабораторию для замера содержания вредных веществ в воздухе.