Пожар на лакокрасочном заводе под Калининградом перекинулся на соседний цех

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Площадь пожара на лакокрасочном заводе в Советске Калининградской области после перехода огня на соседний цех увеличилась до 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о пожаре на площади в 300 "квадратов".