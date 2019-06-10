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РИА Новости

Партия "Батькивщина" назвала первую пятерку своего списка на выборах

11:45
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала партии действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" и фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" объединиться для выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах.
В понедельник состоялся съезд "Батькивщины", на котором был утвержден список партии для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, назначенных на 21 июля.
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"Настоящие демократические силы, которые могут прийти в парламент, - это "Батькивщина", "Слуга народа", партия "Голос" Вакарчука, - должны объединиться и на тех округах, где идут мастодонты того коррумпированного режима, который действовал пять лет и сейчас пал, чтобы они не прошли", - заявила Тимошенко.
Также на съезде озвучили первую пятерку списка, его возглавила сама Тимошенко. В список вошли депутат парламента Сергей Тарута, бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, депутаты Рады Сергей Соболев и Елена Кондратюк.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Владимир Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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Верховная Рада УкраиныЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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