Партия "Батькивщина" назвала первую пятерку своего списка на выборах

КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала партии действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" и фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" объединиться для выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах.

В понедельник состоялся съезд "Батькивщины", на котором был утвержден список партии для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, назначенных на 21 июля.

"Настоящие демократические силы, которые могут прийти в парламент, - это "Батькивщина", "Слуга народа", партия "Голос" Вакарчука, - должны объединиться и на тех округах, где идут мастодонты того коррумпированного режима, который действовал пять лет и сейчас пал, чтобы они не прошли", - заявила Тимошенко.

Также на съезде озвучили первую пятерку списка, его возглавила сама Тимошенко. В список вошли депутат парламента Сергей Тарута, бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, депутаты Рады Сергей Соболев и Елена Кондратюк.