Зеленскому предложили лишить Савченко звания Героя Украины

КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Петиция о лишении депутата Верховной рады Надежды Савченко звания Героя Украины зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

В марте 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко присвоил Савченко звание "Герой Украины". В то время она находилась в российской тюрьме по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе. В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года, однако она была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.

"Лишить Надежду Савченко звания "Герой Украины" за систематическую и нескрываемую антиукраинскую деятельность в пользу страны-агрессора", - говорится в тексте петиции.

Петиция была зарегистрирована 8 июня и за два дня набрала 5338 голосов. Для того чтобы президент Украины рассмотрел петицию, она должна была набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.