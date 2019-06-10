Зеленскому предложили лишить Савченко звания Героя Украины

КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Петиция о лишении депутата Верховной рады Надежды Савченко звания Героя Украины зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
В марте 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко присвоил Савченко звание "Герой Украины". В то время она находилась в российской тюрьме по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе. В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года, однако она была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.
"Лишить Надежду Савченко звания "Герой Украины" за систематическую и нескрываемую антиукраинскую деятельность в пользу страны-агрессора", - говорится в тексте петиции.
Петиция была зарегистрирована 8 июня и за два дня набрала 5338 голосов. Для того чтобы президент Украины рассмотрел петицию, она должна была набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.
Савченко была арестована на Украине в марте 2018 года. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В апреле судьи не успели продлить ей арест, после чего Савченко освободили из-под стражи.