В МВД сообщили о проблемах с движением на трассе М-4 в Тульской области

ДТП с участием фуры и автомобильной колонны МЧС на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Тульской области. 10 июня 2019

ДТП с участием фуры и автомобильной колонны МЧС на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Тульской области. 10 июня 2019

© Фото : МЧС РФ ДТП с участием фуры и автомобильной колонны МЧС на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Тульской области. 10 июня 2019

ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Дорожное движение затруднено на трассе М-4 "Дон" в Тульской области в южном направлении после ДТП с участием колонны МЧС, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по Тульской области Андрей Ярцев.

Авария произошла около 9.35 мск 10 июня в Веневском районе. Как сообщалось ранее, на 201-ом километре трассы автотрассе М-4 "Дон" четыре автомобиля колонны совершили техническую остановку, во время которой в нее въехала фура. Пять сотрудников МЧС получили травмы средней и легкой степени тяжести.

"Очень серьезное затруднение движения в южном направлении. Сотрудники полиции там сейчас разбираются, принимают все меры для скорейшей ликвидации последствий аварии и скорейшего возобновления транспортного потока в этом направлении", - заявил Ярцев. По его словам, полиция просит автомобилистов, которые едут в этом направлении, по возможности, выбрать альтернативный маршрут.