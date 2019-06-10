Россияне к прямой линии Путина задают вопросы о судьбе косаток и пособиях

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вопросы, которые россияне хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня, касаются как внешней, так и внутренней политики: граждан волнуют отношения России с другими странами, судьба косаток и белух в Приморье, увеличение зарплат и социальных пособий.

Задать вопрос главе государства можно по телефону, посредством СМС или ММС, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Вопросы, которые уже задали президенту через сайт, касаются международной политики и сотрудничества с зарубежными странами, труда и зарплаты, защиты прав и свобод граждан, прохождения военной службы, промышленности, строительства, транспорта и связи, экологии и природопользования, а также социального обеспечения. В частности, россиян волнует судьба косаток и белух, которые уже длительное время находятся в так называемой "китовой тюрьме", сроки возможного пересмотра размера пособия по уходу за ребенком до трех лет, ситуация с полигоном Шиес в Архангельской области, отношения России с другими странами, в частности, с США и Украиной.

Трансляция прямой линии пройдет 20 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция события также будет доступна и пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.