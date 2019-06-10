Отпуск в СССР: как отдыхали на курортах и в санаториях

Отдых в СССР был масштабной задачей. По всей стране строились санатории, где можно было не только отвлечься от работы, но и подлечиться. Самые популярные здравницы находились в Абхазии, Краснодарском крае и Крыму и на Рижском взморье. Приехать в Ялту, Сочи, Пицунду, Геленджик, Евпаторию или Юрмалу мечтал каждый. Лето на лучших советских курортах — в фотоленте Ria.ru.