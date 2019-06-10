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РИА Новости

Отпуск в СССР: как отдыхали на курортах и в санаториях

Вчера, 13:44
57276
Отдых в СССР был масштабной задачей. По всей стране строились санатории, где можно было не только отвлечься от работы, но и подлечиться. Самые популярные здравницы находились в Абхазии, Краснодарском крае и Крыму и на Рижском взморье. Приехать в Ялту, Сочи, Пицунду, Геленджик, Евпаторию или Юрмалу мечтал каждый. Лето на лучших советских курортах — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Мариус Баранаускас

Отдыхающие на Балтийском море.

Литовская ССР. Летом на Балтийском море
1 из 29

Отдыхающие на Балтийском море.

© РИА Новости / Мариус Баранаускас
© РИА Новости / Ян Тихонов

Рижское взморье в июле.

На Рижском взморье. Пляж в июле
2 из 29

Рижское взморье в июле.

© РИА Новости / Ян Тихонов
© РИА Новости / Александр Чепрунов

Отдых в курортном городе Пярну.

Эстонская ССР. Курортный город Пярну
3 из 29

Отдых в курортном городе Пярну.

© РИА Новости / Александр Чепрунов
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Воспитанники детского сада на пляже.

Воспитанники одного из детских садов на днепровском пляже. Украинская СССР
4 из 29

Воспитанники детского сада на пляже.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Виталий Арутюнов

Члены молодежной сборной команды СССР по спортивным танцам на льду Лена Новикова, Майя Усова, Юлия Романова, Ирина Полунина и тренер Елена Коршилова в спортивно-оздоровительном лагере общества "Спартак".

Члены молодежной сборной команды СССР по спортивным танцам на льду. Спортивно-оздоровительный лагерь общества Спартак
5 из 29

Члены молодежной сборной команды СССР по спортивным танцам на льду Лена Новикова, Майя Усова, Юлия Романова, Ирина Полунина и тренер Елена Коршилова в спортивно-оздоровительном лагере общества "Спартак".

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
© РИА Новости / Яков Берлинер

Приморский климатический курорт Пицунда в Абхазии.

Приморский климатический курорт Пицунда на Черноморском побережье Кавказа в Абхазии
6 из 29

Приморский климатический курорт Пицунда в Абхазии.

© РИА Новости / Яков Берлинер
© РИА Новости / Олег Иванов

База отдыха "Заполярье" Норильского горно-металлургического комбината имени А. П. Завенягина.

База отдыха Заполярье Норильского горно-металлургического комбината имени А. П. Завенягина. Катание на водных лыжах
7 из 29

База отдыха "Заполярье" Норильского горно-металлургического комбината имени А. П. Завенягина.

© РИА Новости / Олег Иванов
© РИА Новости / Владимир АкимовОздоровительная гимнастика на пляже.
Оздоровительная гимнастика на пляже
8 из 29
Оздоровительная гимнастика на пляже.
© РИА Новости / Владимир Акимов
© РИА Новости / Н.Свиридова

Отдыхающие в Сочи.

Отдыхающие на пляже города-курорта Сочи
9 из 29

Отдыхающие в Сочи.

© РИА Новости / Н.Свиридова
© РИА Новости / Александр Моклецов

Летчики-космонавты СССР Андриян Николаев и Юрий Гагарин на отдыхе в Крыму.

Летчики-космонавты СССР Андриян Николаев (слева) и Юрий Гагарин (справа) на отдыхе в Крыму
10 из 29

Летчики-космонавты СССР Андриян Николаев и Юрий Гагарин на отдыхе в Крыму.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / Яков Берлинер

Фотовыставка "АПН-64". "Студентка Регина Маринайтэ (курорт Паланга)". Автор Яков Берлинер. Выставочный фонд.

Фотовыставка АПН-64. Студентка Регина Маринайтэ (курорт Паланга). Автор Яков Берлинер. Выставочный фонд
11 из 29

Фотовыставка "АПН-64". "Студентка Регина Маринайтэ (курорт Паланга)". Автор Яков Берлинер. Выставочный фонд.

© РИА Новости / Яков Берлинер
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

На пляже в Ялте.

Отдых на пляже в Ялте. 1939 год
12 из 29

На пляже в Ялте.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Яков Берлинер

Пляж в Юрмале.

Латвийская ССР. На пляже в Юрмале
13 из 29

Пляж в Юрмале.

© РИА Новости / Яков Берлинер
© РИА Новости / Яков Берлинер

Отдыхающие в Юрмале.

Латвийская ССР. Отдых в Юрмале
14 из 29

Отдыхающие в Юрмале.

© РИА Новости / Яков Берлинер
© РИА Новости / Владимир Первенцев

Пляж на побережье Азовского моря.

Украинская ССР. г.Жданов. Городской пляж вблизи завода Азовсталь, на побережье Азовского моря
15 из 29

Пляж на побережье Азовского моря.

© РИА Новости / Владимир Первенцев
© РИА Новости / Свиридова

На Рижском взморье.

Латвийская ССР. На Рижском взморье
16 из 29

На Рижском взморье.

© РИА Новости / Свиридова
© РИА Новости / Евгений ТихановМосковские студенты отдыхают в студенческом лагере в Анапе.
Московские студенты отдыхают в студенческом лагере в Анапе
17 из 29
Московские студенты отдыхают в студенческом лагере в Анапе.
© РИА Новости / Евгений Тиханов
© РИА Новости / Р. Якименко

Одесса, пляж в Лузановке.

Украинская ССР. г.Одесса. На пляже в Лузановке
18 из 29

Одесса, пляж в Лузановке.

© РИА Новости / Р. Якименко
© РИА Новости / Яков БерлинерФотовыставка "АПН-64". "Так загорает мама (курорт Паланга)". Автор Яков Берлинер. Выставочный фонд.
Фотовыставка АПН-64. Так загорает мама (курорт Паланга)
19 из 29
Фотовыставка "АПН-64". "Так загорает мама (курорт Паланга)". Автор Яков Берлинер. Выставочный фонд.
© РИА Новости / Яков Берлинер
© РИА Новости / Яков Берлинер

Отдыхающие играют в шахматы на пляже ялтинского санатория.

Украинская ССР. Крымская область. На пляже ялтинского санатория Украина отдыхающие играют в шахматы
20 из 29

Отдыхающие играют в шахматы на пляже ялтинского санатория.

© РИА Новости / Яков Берлинер
© РИА Новости / Б. Елин

Гимнаст Сергей Диомидов, серебряный (1965) и бронзовый призер (1966) Кубка СССР в многоборье.

Серебряный (1965) и бронзовый призер (1966) Кубка СССР в многоборье Сергей Диомидов
21 из 29

Гимнаст Сергей Диомидов, серебряный (1965) и бронзовый призер (1966) Кубка СССР в многоборье.

© РИА Новости / Б. Елин
© РИА Новости / Ян Тихонов

Отдыхающие на берегу Рижского залива.

Латвийская ССР. Отдыхающие на фоне ресторана Юрас перле на берегу Рижского залива
22 из 29

Отдыхающие на берегу Рижского залива.

© РИА Новости / Ян Тихонов
© РИА Новости / Л. Богданов

Дети на пляже.

Украинская ССР. Дети на пляже
23 из 29

Дети на пляже.

© РИА Новости / Л. Богданов
© РИА Новости

Летчик-космонавт Алексей Леонов на отдыхе.

Алексей Леонов на отдыхе
24 из 29

Летчик-космонавт Алексей Леонов на отдыхе.

© РИА Новости
© РИА Новости / Борис Бабанов

Отдыхающие в Международном молодежном лагере "Спутник" в Крыму.

Украинская ССР. Юноши и девушки, отдыхающие в Международном молодежном лагере Спутник в Крыму, на городском пляже Гурзуфа
25 из 29

Отдыхающие в Международном молодежном лагере "Спутник" в Крыму.

© РИА Новости / Борис Бабанов
© РИА Новости / Александр МакаровСоветская гимнастка чемпионка СССР, Европы, мира и Олимпийских игр Лариса Латынина на отдыхе.
Советская гимнастка чемпионка СССР, Европы, мира и Олимпийских игр Лариса Латынина на отдыхе
26 из 29
Советская гимнастка чемпионка СССР, Европы, мира и Олимпийских игр Лариса Латынина на отдыхе.
© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / А. ЖигайловНа пляже детского лагеря "Золотой берег" в Анапе.
На пляже детского лагеря Золотой берег в Анапе
27 из 29
На пляже детского лагеря "Золотой берег" в Анапе.
© РИА Новости / А. Жигайлов
© РИА Новости / Яков Берлинер

Отдыхающие на Рижском взморье Юрмалы.

Латвийская ССР. Отдыхающие на Рижском взморье Юрмалы
28 из 29

Отдыхающие на Рижском взморье Юрмалы.

© РИА Новости / Яков Берлинер
© РИА Новости / Сергей Лидов

Дети на берегу Черного моря в Крыму.

Украинская ССР. Дети на берегу Черного моря в Крыму
29 из 29

Дети на берегу Черного моря в Крыму.

© РИА Новости / Сергей Лидов
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Популярные комментарии
Нда...Такую страну проср...! А ведь жили хорошо, без излишеств, но хорошо же!
10 июня, 17:39
Alex Trunin
10011301
Посмотрел фото ...лучше бы не смотрел.....
10 июня, 15:57
сергей гриньков
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