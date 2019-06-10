Отпуск в СССР: как отдыхали на курортах и в санаториях

Отдыхающие на Балтийском море.
Рижское взморье в июле.
Отдых в курортном городе Пярну.
Воспитанники детского сада на пляже.
Члены молодежной сборной команды СССР по спортивным танцам на льду Лена Новикова, Майя Усова, Юлия Романова, Ирина Полунина и тренер Елена Коршилова в спортивно-оздоровительном лагере общества "Спартак".
Члены молодежной сборной команды СССР по спортивным танцам на льду Лена Новикова, Майя Усова, Юлия Романова, Ирина Полунина и тренер Елена Коршилова в спортивно-оздоровительном лагере общества "Спартак".
Приморский климатический курорт Пицунда в Абхазии.
База отдыха "Заполярье" Норильского горно-металлургического комбината имени А. П. Завенягина.
База отдыха "Заполярье" Норильского горно-металлургического комбината имени А. П. Завенягина.
Отдыхающие в Сочи.
Летчики-космонавты СССР Андриян Николаев и Юрий Гагарин на отдыхе в Крыму.
Летчики-космонавты СССР Андриян Николаев и Юрий Гагарин на отдыхе в Крыму.
Фотовыставка "АПН-64". "Студентка Регина Маринайтэ (курорт Паланга)". Автор Яков Берлинер. Выставочный фонд.
Фотовыставка "АПН-64". "Студентка Регина Маринайтэ (курорт Паланга)". Автор Яков Берлинер. Выставочный фонд.
На пляже в Ялте.
Пляж в Юрмале.
Отдыхающие в Юрмале.
Пляж на побережье Азовского моря.
На Рижском взморье.
Одесса, пляж в Лузановке.
Отдыхающие играют в шахматы на пляже ялтинского санатория.
Гимнаст Сергей Диомидов, серебряный (1965) и бронзовый призер (1966) Кубка СССР в многоборье.
Гимнаст Сергей Диомидов, серебряный (1965) и бронзовый призер (1966) Кубка СССР в многоборье.
Отдыхающие на берегу Рижского залива.
Дети на пляже.
Летчик-космонавт Алексей Леонов на отдыхе.
Отдыхающие в Международном молодежном лагере "Спутник" в Крыму.
Отдыхающие на Рижском взморье Юрмалы.
Дети на берегу Черного моря в Крыму.