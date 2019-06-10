Россия на фоне учений НАТО перебросила на Кубань "летающие радары" А-50

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. На Кубань передислоцировали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Самолеты А-50 ВКС России совершили перелет на один из оперативных аэродромов, дислоцированных в Краснодарском крае", — уточнил он.
Машины займутся мониторингом воздушной обстановки над Черным морем на фоне масштабных учений НАТО, которые проходят на территории ряда причерноморских государств Восточной Европы.
Это позволит предотвратить возможные инциденты с участием гражданских кораблей и воздушных судов, которые могут случайно оказаться в зоне учений НАТО, отметил Астрафьев.
Добавляется, что в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря А-50 ВКС сопровождают истребители Су-27СМ3.
8 апреля, 14:01Эксперт: НАТО должно понимать – их корабли в Черном море под контролемКорабли Черноморского флота начали дежурство в районе учений НАТО. В эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что в зоне своей операционной ответственности российские моряки будут делать то, что считают необходимым для обеспечения безопасности.