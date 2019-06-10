Глава МИД Армении считает, что ЕАЭС доказал свою состоятельность

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018

ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕЭАС) за годы своего существования доказал свою состоятельность, заявил в понедельник глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

"ЕАЭС за прошедшие годы доказал свою состоятельность. По основным экономическим показателям зафиксирована положительная динамика, приняты важнейшие решения по многочисленным вопросам евразийской интеграции", - сказал Мнацаканян в ходе слушаний на тему "Год председательства Армении в ЕАЭС: вызовы и возможности".

В частности, по его словам, за последние пять лет ЕАЭС демонстрирует убедительный рост взаимной торговли.

"В 2018 году по сравнению с 2017 годом внутренняя торговля выросла на 9,2%, торговля с третьими странами - на 18,8%, экспорт товаров - на 26,8%", - отметил Мнацаканян.