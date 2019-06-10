BlaBlaCar не исключает в будущем страхования поездок в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Cервис поиска попутчиков для совершения междугородних поездок BlaBlaCar не исключают в будущем страхования поездок в России, но пока не видит спроса на такую услугу, сообщил РИА Новости сооснователь, гендиректор компании Николя Брюссон.

"В Европе мы работаем с крупнейшим страховым оператором AXA. Я считаю это хорошей идеей, но в России мы пока не видим спроса на такую услугу. Хотя в будущем, возможно, все-таки запустим", - сказал Брюссон в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

BlaBlaCar - крупнейший в мире карпулинговый сервис. Компания основана в 2006 году во Франции. В 2014 году сервис был запущен в РФ. Сейчас Россия является крупнейшим из 22 рынков для BlaBlaCar. Сервисом пользуется более 75 миллионов человек, из которых более 20 миллионов пользователей из России. В январе этого года компания вышла на автобусный рынок, запустив платформу BlaBlaCar Pro для регулярных автобусных перевозчиков.

Крупнейшие сервисы заказа такси в России ("Яндекс.Такси", Uber, Gett, Ситимобил) в настоящее время страхуют поездки во всех российских городах присутствия. Максимальная компенсация составляет 2-2,5 миллиона рублей. На эту сумму застрахованы водитель и каждый находящийся в машине пассажир на время поездки.