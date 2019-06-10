У россиян за 2018 год выявили более 620 тысяч случаев заболевания раком

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 620 тысяч новых случаев заболевания раком выявлено в России в 2018 году, прирост новых случаев по сравнению с 2017 годом составил 1,2%, следует из сборника "Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году", опубликованном на сайте главного онколога Минздрава.

"В 2018 году в Российской Федерации впервые в жизни выявлено 624 709 случаев злокачественных новообразований (в том числе 285 949 и 338 706 у пациентов мужского и женского пола соответственно). Прирост данного показателя по сравнению с 2017 годом составил 1,2%", - говорится в сборнике.

Всего на конец 2018 года в России насчитывалось 3,76 миллиона больных онкологическими заболеваниями, что составляет 2,6% населения страны, отмечается в сборнике.

Из них сельские жители составляли чуть более 20%, дети до 18 лет - менее 1%, пациенты старше трудоспособного возраста - 62,5%, уточняется в тексте.