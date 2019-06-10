Пушков обсудит в ОБСЕ ситуацию вокруг Вышинского

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обсудит с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром ситуацию вокруг руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого на Украине в госизмене.

"17 июня в Вене состоится моя встреча с Артемом Дезиром, на которой будет обсуждаться ситуация с Кириллом Вышинским", - сказал Пушков РИА Новости.

По словам сенатора, в ходе визита запланирована также встреча и с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, на которой также может быть обсуждена ситуация вокруг Вышинского.

Пушков сообщил, что встретится в Вене с руководством Австрии, на встречах, как ожидается, будут затронуты вопросы двусторонних российско-австрийских отношений.