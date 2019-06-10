Глава кабинета министров Астраханской области ушел в отставку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя губернатора – председателя правительства Астраханской области Расул Султанов уволился по собственному желанию, сообщает управление пресс-службы и информации администрации губернатора.
Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, который руководил регионом с сентября прошлого года, и назначил новым врио Игоря Бабушкина. На следующий день Бабушкин вступил в должность.
"И.о. вице-губернатора – председателя правительства Астраханской области Расул Султанов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Распоряжением врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина заявление было удовлетворено", - говорится в сообщении.
Временно исполняющим обязанности председателя правительства региона назначен Виталий Шведов, который ранее занимал пост исполняющего обязанности зампредседателя правительства области – министра финансов региона.