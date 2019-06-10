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РИА Новости

В Сочи мотоциклист выжил после падения в обрыв с высоты 20 метров

10:59
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СОЧИ, 10 июн - РИА Новости. Спасатели эвакуировали мотоциклиста, упавшего с дороги в Сочи в обрыв с высоты 20 метров, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Отмечается, что в воскресенье в Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России через диспетчерскую службу "112" поступило сообщение о ДТП с участием мотоциклиста. Происшествие произошло на Сухумском шоссе, на отрезке старой автодороги Хоста-Кудепста в Сочи.
"Мотоциклист не справился с управлением, врезался в отбойник и упал в обрыв высотой около 20 метров. Спасатели выехали на место происшествия и при помощи альпинистского снаряжения и акьи (сани-волокуша для транспортировки пострадавших в горах - ред.) подняли пострадавшего из обрыва на дорогу", - говорится в сообщении.
Спасатели передали пострадавшего врачам скорой помощи.
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