В Сочи мотоциклист выжил после падения в обрыв с высоты 20 метров

Отмечается, что в воскресенье в Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России через диспетчерскую службу "112" поступило сообщение о ДТП с участием мотоциклиста. Происшествие произошло на Сухумском шоссе, на отрезке старой автодороги Хоста-Кудепста в Сочи.

"Мотоциклист не справился с управлением, врезался в отбойник и упал в обрыв высотой около 20 метров. Спасатели выехали на место происшествия и при помощи альпинистского снаряжения и акьи (сани-волокуша для транспортировки пострадавших в горах - ред.) подняли пострадавшего из обрыва на дорогу", - говорится в сообщении.