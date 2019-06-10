Тувинец укусил за язык напавшего на него медведя

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Житель Тувы отбился от медведя, укусив хищника за язык, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы МВД республики.

Инцидент произошел 2 июня. Трое мужчин собрались в лесу на территории природного заказника "Хутинский" в Пий-Хемском районе. Они разожгли костер, приготовили еду и разошлись по разным сторонам собирать оленьи рога.

В тайге один из них встретил медведя. Мужчина стал громко кричать, чтобы напугать животное, однако хищник напал на него. Отбиваясь от медведя, житель откусил ему язык, после чего тот убежал.

Тувинцу удалось докричаться до товарищей, и те вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали с ранами лица, головы, рук и живота.