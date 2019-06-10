Альфа-банк проводит проверку в связи с утечкой в сеть данных россиян

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Альфа-банк проводит проверку после информации об утечке персональных данные его клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Газета "Коммерсант" в понедельник сообщила об утечке данных 900 тысяч россиян. Как утверждает газета, в открытом доступе оказались имена, паспортные данные и телефонные номера клиентов Альфа-банка, "ОТП Банка" и "ХКФ Банка".
"Уполномоченными службами банка проводится проверка достоверности и актуальности сведений, содержащихся в опубликованных в интернете персональных данных физических лиц, которые могут являться клиентами банка", - говорится в ответе пресс-службы на запрос агентства.