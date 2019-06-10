Альфа-банк проводит проверку в связи с утечкой в сеть данных россиян

"Без паники!" Опасна ли ситуация с утечкой данных россиян? СМИ сообщили об утечке личных данных 900 тысяч россиян. В эфире радио Sputnik заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов рассказал о возможных рисках.