В Китае пять человек стали жертвами проливных дождей

ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Пять человек погибли, еще один пропал без вести из-за проливных дождей в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает агентство Пять человек погибли, еще один пропал без вести из-за проливных дождей в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа

Сообщается, что в наиболее сильно пострадавшем уезде Цюаньчжоу пять человек погибли, еще один числится пропавшим без вести.

Heavy rain will hit most parts of China until Wednesday. https://t.co/6rQj2VDAZL pic.twitter.com/Wbyhrv3WIJ — China Daily (@ChinaDaily) 10 июня 2019 г.

В общей сложности в зоне бедствия оказались 180 тысяч местных жителей, стихия уничтожила пять тысяч гектаров сельхозугодий.

Стихия нанесла серьезный ущерб транспортной инфраструктуре, мостам, автомобильным дорогам, электростанция. Более 20 тысяч семей столкнулись с проблемой электроснабжения.