В Мордовии возобновил работу стекольный завод

Алексинский стекольный завод запустил третью очередь производства, что позволит увеличить мощность предприятия на 40% и достичь объема выпуска около одного миллиарда единиц продукции в год, а также расширить ассортимент выпускаемой стеклянной тары, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы правительства Тульской области.

Алексинский стекольный завод запустил третью очередь производства Алексинский стекольный завод запустил третью очередь производства, что позволит увеличить мощность предприятия на 40% и достичь объема выпуска около одного миллиарда единиц продукции в год, а также расширить ассортимент выпускаемой стеклянной тары, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы правительства Тульской области.

"Сегодня знаменательный день в жизни республики, мы запускаем первую очередь стекольного завода. С огромным трудом нам удалось возобновить производство, для этого мы нашли инвестора. Я дал обещание рузаевцам, что мы не оставим предприятие, сделаем всё, чтобы завод снова заработал. Для района это очень важное событие, поскольку здесь создаются рабочие места с достойной заработной платой, осуществляются отчисления в бюджет. Но нам многое ещё предстоит сделать для восстановления полноценной работы предприятия", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Волкова.