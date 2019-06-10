В Мордовии возобновил работу стекольный завод

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн — РИА Новости. Стекольный завод возобновил работу в городе Рузаевка в Мордовии, сообщила пресс-служба правительства региона.
Глава Мордовии Владимир Волков запустил стекловаренную печь №1 на предприятии "Стекольная компания "Развитие" в Рузаевке. Стекольный завод простаивал более 2 лет.
22 октября 2014, 18:41Алексинский стекольный завод запустил третью очередь производстваАлексинский стекольный завод запустил третью очередь производства, что позволит увеличить мощность предприятия на 40% и достичь объема выпуска около одного миллиарда единиц продукции в год, а также расширить ассортимент выпускаемой стеклянной тары, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы правительства Тульской области.
"Сегодня знаменательный день в жизни республики, мы запускаем первую очередь стекольного завода. С огромным трудом нам удалось возобновить производство, для этого мы нашли инвестора. Я дал обещание рузаевцам, что мы не оставим предприятие, сделаем всё, чтобы завод снова заработал. Для района это очень важное событие, поскольку здесь создаются рабочие места с достойной заработной платой, осуществляются отчисления в бюджет. Но нам многое ещё предстоит сделать для восстановления полноценной работы предприятия", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Волкова.
Стекольная компания "Развитие" приступила к реализации инвестиционного проекта по производству бесцветной стеклянной тары для пищевой промышленности. Согласно проекту, предполагается вывод завода на годовую мощность 310 миллионов изделий. Срок реализации инвестиционного проекта составляет 5 лет. С выходом на полную мощность первой очереди на заводе будет создано 450 рабочих мест.