КИШИНЕВ, 10 июн - РИА Новости. Национальная армия Молдавии не будет вмешиваться в политический кризис в стране и менять режим работы, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
"Национальная армия Молдавии продолжит работу в обычном режиме, не будет вмешиваться в кризис и останется в стороне от политических игр", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.
В Минобороны отметили, что "руководство национальной системы обороны является исключительным и неотъемлемым атрибутом конституционных органов государства". "До тех пор, пока не будет определенной ясности в политической ситуации в стране, Национальная армия будет подчиняться только конституционному порядку", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, принято решение временно ограничить вход посторонних лиц на территорию военных частей.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.