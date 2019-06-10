Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T10:45Z
https://ria.ru/20190610/1555431677.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155251/72/1552517287_488:0:2580:1177_1036x0_80_0_0_9b856cbd44b34733d8a330c90e1eb16b.jpg
РИА Новости

В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A

10:45
1455
CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / LM F-35A LightningИстребитель F-35А
Истребитель F-35А
CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / LM F-35A Lightning
Истребитель F-35А. Архивное фото
ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Причиной крушения многоцелевого истребителя F-35A Воздушных сил самообороныЯпонии в начале апреля в Тихом океане у побережья на севере острова Хонсю стал человеческий фактор: пилот воздушного судна потерял ориентацию в пространстве, в частности, ощущения высоты и положения.
По данным агентства Киодо, такой вывод был сделан на основании анализа информации с радара и записей переговоров между истребителями, которые выполняли тренировочный полет вместе с самолетом, потерпевшим крушение. Данные показали, что 41-летний пилот не пытался катапультироваться, что свидетельствует о том, что он потерял ориентацию в пространстве перед крушением.
Результаты расследования были обнародованы министром обороны Японии Такэси Иваи в ходе пресс-конференции в понедельник. Вместе с этим он подчеркнул, что Токио не планирует отказываться от размещения истребителей данного типа в будущем.
"Мы намерены усилить тренировки во избежание потери пилотами ориентации в пространстве и предоставить подробные объяснения местным жителям перед принятием решения о возобновлении полетов", - подчеркнул он.
Изображение новейшего авианосца США CVN-79 John F. Kennedy
7 июня, 16:44
"Что-то не срослось". Военный летчик о несовместимости авианосца США с F-35Новейший американский авианосец оказался несовместим с F-35, пишут СМИ. О возможных причинах в эфире радио Sputnik рассказал заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов.
Истребитель F-35A Воздушных сил самообороны Японии потерпел крушение 9 апреля, его обломки были обнаружены в Тихом океане в районе префектуры Аомори. Пилот числится пропавшим без вести.
В начале мая со дна моря был поднят бортовой самописец с истребителя, однако он был сильно поврежден, а записывающего устройства в нем не оказалось. Чуть позже японские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло многоцелевого истребителя, которые были сильно повреждены. Ранее в июне поиски остальных фрагментов самолета были прекращены.
1171511
Обсудить 8
F-35ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:59МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в Молдавии
11:57Минздрав разработает проект о регистре доноров костного мозга
11:56Социальное самочувствие россиян в мае улучшилось, показал опрос
11:56В соборе Парижской Богоматери 15 июня пройдет первая после пожара месса
11:55Дело руководившего тушением пожара в "Зимней вишне" Бурсина поступило в суд
11:54Слуцкий прокомментировал избрание Токаева президентом Казахстана
11:54Суд отказался продлить домашний арест экс-главы СвЖД
11:52В Москве пожарные спасли из канализационного коллектора утиную семью
11:49Геологи нашли следы астероидного "конца света" в Великобритании
11:48МГУ выделил 800 мест на целевое обучение
11:48Власти рассказали о состоянии туристов, попавших в ДТП в Сочи
11:46Москвичам посоветовали быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погоды
11:46Президент Киргизии поздравил Токаева с победой на выборах в Казахстане
11:45Пожар на лакокрасочном заводе под Калининградом перекинулся на соседний цех
11:45Партия "Батькивщина" назвала первую пятерку своего списка на выборах
11:45Зеленскому предложили лишить Савченко звания Героя Украины
11:43Россия призвала гаагский арбитраж отклонить претензии Украины по акваториям
11:41Гендиректор BlaBlaCar рассказал, чем отличаются клиенты в России
11:40В МВД сообщили о проблемах с движением на трассе М-4 в Тульской области
11:39ЦНИИТОЧМАШ будет платить сотрудникам за ученую степень до 300 тысяч рублей
Лента новостейМолния