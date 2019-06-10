В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A

ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Причиной крушения многоцелевого истребителя F-35A Воздушных сил самообороныЯпонии в начале апреля в Тихом океане у побережья на севере острова Хонсю стал человеческий фактор: пилот воздушного судна потерял ориентацию в пространстве, в частности, ощущения высоты и положения.

По данным агентства Киодо , такой вывод был сделан на основании анализа информации с радара и записей переговоров между истребителями, которые выполняли тренировочный полет вместе с самолетом, потерпевшим крушение. Данные показали, что 41-летний пилот не пытался катапультироваться, что свидетельствует о том, что он потерял ориентацию в пространстве перед крушением.

Результаты расследования были обнародованы министром обороны Японии Такэси Иваи в ходе пресс-конференции в понедельник. Вместе с этим он подчеркнул, что Токио не планирует отказываться от размещения истребителей данного типа в будущем.

"Мы намерены усилить тренировки во избежание потери пилотами ориентации в пространстве и предоставить подробные объяснения местным жителям перед принятием решения о возобновлении полетов", - подчеркнул он.

Истребитель F-35A Воздушных сил самообороны Японии потерпел крушение 9 апреля, его обломки были обнаружены в Тихом океане в районе префектуры Аомори. Пилот числится пропавшим без вести.