В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A

ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Причиной крушения многоцелевого истребителя F-35A Воздушных сил самообороныЯпонии в начале апреля в Тихом океане у побережья на севере острова Хонсю стал человеческий фактор: пилот воздушного судна потерял ориентацию в пространстве, в частности, ощущения высоты и положения.
По данным агентства Киодо, такой вывод был сделан на основании анализа информации с радара и записей переговоров между истребителями, которые выполняли тренировочный полет вместе с самолетом, потерпевшим крушение. Данные показали, что 41-летний пилот не пытался катапультироваться, что свидетельствует о том, что он потерял ориентацию в пространстве перед крушением.
Результаты расследования были обнародованы министром обороны Японии Такэси Иваи в ходе пресс-конференции в понедельник. Вместе с этим он подчеркнул, что Токио не планирует отказываться от размещения истребителей данного типа в будущем.
"Мы намерены усилить тренировки во избежание потери пилотами ориентации в пространстве и предоставить подробные объяснения местным жителям перед принятием решения о возобновлении полетов", - подчеркнул он.
Истребитель F-35A Воздушных сил самообороны Японии потерпел крушение 9 апреля, его обломки были обнаружены в Тихом океане в районе префектуры Аомори. Пилот числится пропавшим без вести.
В начале мая со дна моря был поднят бортовой самописец с истребителя, однако он был сильно поврежден, а записывающего устройства в нем не оказалось. Чуть позже японские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло многоцелевого истребителя, которые были сильно повреждены. Ранее в июне поиски остальных фрагментов самолета были прекращены.