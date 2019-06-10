Из дома депутата Рады украли золотые слитки, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Разбойное нападение совершено в Киевской области на дом депутата Верховной рады, бывшего члена фракции БПП Олега Недави, злоумышленники украли ювелирные изделия и золотые слитки, сообщает в понедельник интернет-издание "Главком".
"По информации правоохранителей, ни членов семьи депутата, ни его самого в момент инцидента в доме не было, там находились только двое работников. Их злоумышленники связали, после чего завладели ювелирными изделиями, часами, золотыми монетами и слитками", - говорится в сообщении СМИ.
По данным издания, полиция расследует преступление по статье 187 УК Украины ("Разбой"), санкция которой подразумевает лишение свободы сроком от трех до 7 лет. Сам депутат информацию о краже не комментирует.
31 марта, 05:30Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине