Из дома депутата Рады украли золотые слитки, сообщили СМИ

"По информации правоохранителей, ни членов семьи депутата, ни его самого в момент инцидента в доме не было, там находились только двое работников. Их злоумышленники связали, после чего завладели ювелирными изделиями, часами, золотыми монетами и слитками", - говорится в сообщении СМИ.