СМИ: в Бразилии десять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. По меньшей мере 10 человек погибли и 51 пострадал в результате ДТП c туристическим автобусом в Бразилии, сообщает портал Globo.
Инцидент произошел в воскресенье вечером в районе города Кампус-ду-Жордау, расположенного в штате Сан-Паулу. Сообщается, что автобус перевернулся после столкновения с 5 автомобилями и мотоциклом.
По данным Globo, автобус, принадлежащий компании Brasil Santana, возвращался в город Кубатан после экскурсии. Всего в нем находились порядка 30 пассажиров.
Причина ДТП не сообщается. По словам очевидцев, автобус потерял управление.