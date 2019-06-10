КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Российских журналистов пустили в Молдавию после дополнительной проверки, заявила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь пограничной полиции республики Раиса Новицки.
Ранее в пресс-службе "Известий" сообщили РИА Новости, что съемочную группу мультимедийного информационного центра "Известий" не пустили в Молдавию.
"Журналистов пустили в Молдавию после задержки, которая была связана с проведением дополнительной проверки, не могу назвать вам ее причины", - сказала Новицки.
Власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказывал во въезде представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ. Пограничные службы Молдавии и Украины обычно обосновывают отказ российским журналистам во въезде в страну невозможностью подтвердить цель визита.