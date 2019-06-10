Экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-2 доставили в Иркутск для медосмотра

Ан-2, выполнявший работы по опылению территории от шелкопряда в Бурятии, совершил в воскресенье жесткую посадку в Тункинском районе, по предварительным данным СК, в 50-ти километрах от села Кырен. Жертв нет. Один из пилотов получил перелом голени. Самолет принадлежит авиакомпании "Феникс".