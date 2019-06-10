Госуслуги можно будет оплачивать в МФЦ

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Государственные и муниципальные услуги можно будет оплачивать прямо в многофункциональных центрах (МФЦ), как наличными, так и картами через электронные терминалы, следует из постановления кабинета министров РФ.

Правительство разрешило властям регионов принимать соответствующие решения.

"Подписанным постановлением устанавливается возможность по решению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации принимать в МФЦ наличные денежные средства от заявителей непосредственно сотрудниками МФЦ. Кроме этого, гражданам предоставляется возможность оплачивать государственные и муниципальные услуги с использованием платежных карт через электронный терминал МФЦ", - говорится в сообщении на сайте правительства.