Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T10:36Z
https://ria.ru/20190610/1555431403.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155115/55/1551155500_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_0bef8aff2590cf0cf9347b7baccb9faa.jpg
РИА Новости

Госуслуги можно будет оплачивать в МФЦ

10:36
320
© РИА Новости / Алексей СухоруковПосетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Посетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Посетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Государственные и муниципальные услуги можно будет оплачивать прямо в многофункциональных центрах (МФЦ), как наличными, так и картами через электронные терминалы, следует из постановления кабинета министров РФ.
Правительство разрешило властям регионов принимать соответствующие решения.
"Подписанным постановлением устанавливается возможность по решению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации принимать в МФЦ наличные денежные средства от заявителей непосредственно сотрудниками МФЦ. Кроме этого, гражданам предоставляется возможность оплачивать государственные и муниципальные услуги с использованием платежных карт через электронный терминал МФЦ", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Как отмечает кабмин, это позволит решить проблемы с оплатой услуг, возникающие там, где кредитные организации находятся далеко от МФЦ. Кроме того, гражданам не придется платить комиссии за банковские операции.
Девушка работает за компьютером
31 мая, 10:19
Москва упростит пользование электронной подписью для имущественных госуслуг
602000
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00В Москве поприветствовали формирование в Молдавии правящей коалиции
11:59МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в Молдавии
11:57Минздрав разработает проект о регистре доноров костного мозга
11:56Социальное самочувствие россиян в мае улучшилось, показал опрос
11:56В соборе Парижской Богоматери 15 июня пройдет первая после пожара месса
11:55Дело руководившего тушением пожара в "Зимней вишне" Бурсина поступило в суд
11:54Слуцкий прокомментировал избрание Токаева президентом Казахстана
11:54Суд отказался продлить домашний арест экс-главы СвЖД
11:52В Москве пожарные спасли из канализационного коллектора утиную семью
11:49Геологи нашли следы астероидного "конца света" в Великобритании
11:48МГУ выделил 800 мест на целевое обучение
11:48Власти рассказали о состоянии туристов, попавших в ДТП в Сочи
11:46Москвичам посоветовали быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погоды
11:46Президент Киргизии поздравил Токаева с победой на выборах в Казахстане
11:45Пожар на лакокрасочном заводе под Калининградом перекинулся на соседний цех
11:45Партия "Батькивщина" назвала первую пятерку своего списка на выборах
11:45Зеленскому предложили лишить Савченко звания Героя Украины
11:43Россия призвала гаагский арбитраж отклонить претензии Украины по акваториям
11:41Гендиректор BlaBlaCar рассказал, чем отличаются клиенты в России
11:40В МВД сообщили о проблемах с движением на трассе М-4 в Тульской области
Лента новостейМолния