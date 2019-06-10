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РИА Новости

ПФР переведет ряд своих услуг на беззаявительный порядок

10:35
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПенсионный фонд РФ
Пенсионный фонд РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пенсионный фонд РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пенсионный фонд России работает над проактивным режимом предоставления услуг и планирует перевести часть из них на беззаявительный порядок, заявил в интервью РИА Новости глава ПФР Антон Дроздов.
"Что означает проактивность? То, что услуга приходит к человеку, а не он за ней. Мы сами информируем его и говорим, что он имеет право на определенные меры поддержки. Поэтому мы сейчас подготовили и внесли предложения о том, чтобы ряд услуг постепенно переводить на беззаявительный характер. Это важное направление нашей работы. Например, перевести на такой порядок можно ежемесячную денежную выплату и федеральную социальную доплату", - заявил он.
Вывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
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