ПФР переведет ряд своих услуг на беззаявительный порядок

"Что означает проактивность? То, что услуга приходит к человеку, а не он за ней. Мы сами информируем его и говорим, что он имеет право на определенные меры поддержки. Поэтому мы сейчас подготовили и внесли предложения о том, чтобы ряд услуг постепенно переводить на беззаявительный характер. Это важное направление нашей работы. Например, перевести на такой порядок можно ежемесячную денежную выплату и федеральную социальную доплату", - заявил он.