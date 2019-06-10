В Крыму пресекли попытку вывоза на Украину старинных денег

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Попытка вывоза старинных купюр пресечена на крымском участке российско-украинской границы, сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Крымской таможни Ирина Хвостенко.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Перекоп".

"В дорожной сумке жителя полуострова выявили альбом с 22 старинными купюрами различного достоинства. Среди выявленных банкнот денежные знаки номиналом 250 рублей 1918 года, а также государственные кредитные билеты номиналом 1 рубль, 5 рублей и 10 рублей (1898-1909 годов), казначейские знаки номиналом 20 и 40 рублей", - сказала журналистам Хвостенко.

По ее словам, при пересечении границы мужчина не предоставил разрешительных документов на вывоз коллекции, а также не осуществил ее таможенное декларирование.