В Ялте в ДТП погибли три человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Пешеход, водитель и пассажир мотоцикла погибли в ДТП утром в понедельник в Ялте, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
"На автодороге Ялта-Севастополь (50 км + 20м) водитель мотоцикла Honda, двигаясь со стороны Севастополя в сторону Ялты, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате наезда мотоцикл вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Skoda. В результате ДТП погибли пешеход - неустановленная женщина на вид 30-35 лет, а также водитель и пассажир мотоцикла", - сообщили в ведомстве, добавив, что авария произошла в пределах города.
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ДТП произошло около 7.42 мск, на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка, сообщили в полиции республики.