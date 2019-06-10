В Ялте в ДТП погибли три человека

"На автодороге Ялта-Севастополь (50 км + 20м) водитель мотоцикла Honda, двигаясь со стороны Севастополя в сторону Ялты, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате наезда мотоцикл вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Skoda. В результате ДТП погибли пешеход - неустановленная женщина на вид 30-35 лет, а также водитель и пассажир мотоцикла", - сообщили в ведомстве, добавив, что авария произошла в пределах города.