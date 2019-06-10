Индия в середине июля отправит автоматическую станцию "Чандраян-2" к Луне

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн - РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) назначила отправку к Луне автоматической экспедиции "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту на середину июля, сообщила в понедельник газета Индийская организация космических исследований (ISRO) назначила отправку к Луне автоматической экспедиции "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту на середину июля, сообщила в понедельник газета Hindu

"ISRO выбрала середину следующего месяца для отправки миссии "Чандраян-2", это может произойти в один из дней с 9 по 16 июля", - пишет газета, ссылаясь на данные космического агентства.

Как отмечает издание, Индия отправит к Луне спускаемый аппарат, получивший имя "Викрам" (в честь отца-основателя индийской космической программы доктора Викрама Сарабхаи - ред.), с небольшим самоходным аппаратом, который продолжит изучение минералогического и элементарного состава лунной поверхности.

Ожидается, что "Викрам" приземлится на южном полюсе Луны 6 сентября, это станет самой сложной частью всей миссии "Чандраян-2". "Он должен аккуратно спуститься на неровную поверхность Луны, не получив при этом каких-либо повреждений. Также необходимо избежать приземления в затененных участках, поскольку аппарату необходим свет для генерирования энергии", - сообщает газета.

Изначально планировалось, что экспедиция отправится к Луне в апреле 2018 года, однако затем было объявлено, что миссия переносится на октябрь, после - на январь 2019 года, а впоследствии - на апрель и май. До сих пор причины переноса при этом ни разу официально не озвучивались.

Проект "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был запущен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил на ее поверхность ударный зонд. Изначально задумывалось, что новая миссия будет осуществляться при участии России, которая будет отвечать за посадочный модуль, но в 2013 году было принято решение, что все составные части будут индийскими.