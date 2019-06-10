Причиной отравления 26 человек в Дзержинске стал стафилококк

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Золотистый стафилококк, обнаруженный в салате, стал причиной отравления 26 человек в загородном клубе в Дзержинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Вечером 7 июня в загородном клубе "Ранчо 636" в Дзержинске получили пищевое отравление 26 человек, в том числе ребенок, из них 17 человек, включая ребенка, были госпитализированы. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке клуба. По их предварительной оценке, причиной отравления могло стать кулинарное блюдо, приготовленное с нарушением технологии. Работа пищеблока приостановлена, его сотрудники проходят медобследование.

"Возбудителем, вызвавшем пищевое отравление у посетителей, явился золотистый стафилококк. Этот же возбудитель выделен от шести сотрудников пищеблока и в приготовленном кулинарном блюде - шеф-салате, который употреблялся всеми пострадавшими", - рассказали в пресс-службе ведомства.