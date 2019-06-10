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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Президент Молдавии обсудит с дипломатами политическую ситуацию в стране

10:27
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в понедельник пригласил аккредитованных в республике дипломатов, чтобы обсудить политическую ситуацию в стране.
"Провел рабочее заседание с президентскими советниками и руководителями управлений аппарата главы государства. Были определены несколько приоритетных задач на ближайшие дни. Пригласил аккредитованный в Республике Молдова дипломатический корпус провести сегодня беседу о текущей ситуации в нашей стране", - написал Додон на своей странице в Facebook.
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По его словам, необходимо обновить состав Высшего Совета Безопасности и его созыва в срочном порядке.
"Подчеркнул необходимость промульгации законов, принятых за последние дни новым парламентским большинством, состоящим из Партии социалистов и блока ACUM. Кроме того, отметил важность начала дискуссий в парламенте для определения даты проведения всеобщих местных выборов", - добавил Додон.
Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Политический кризис в МолдавииИгорь ДодонМолдавияВ мире
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