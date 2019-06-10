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РИА Новости

Денис Васильев: необходимо изменить отношение россиян к службам занятости

11:00
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© Фото : предоставлено пресс-службой РострудаЗаместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев
Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев
© Фото : предоставлено пресс-службой Роструда
В России пройдет пилотный проект по созданию модельных служб занятости. О том, какие изменения ждут службы, о профилировании обратившихся в них россиян и работе с предпенсионерами в интервью РИА Новости рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Денис Васильев. Беседовала Ольга Кудрякова.
– Денис Александрович, в этом году пилотный проект по созданию модельных центров занятости затронет 16 регионов, каждый из которых сможет выбрать один или два центра занятости населения и начать работать с ними по новым стандартам. Что это за стандарты?
– Эти стандарты затрагивают все аспекты работы служб занятости, начиная с момента прихода граждан в службу. Если кто-то бывал в службе занятости, то он помнит, что, как правило в разных регионах они выглядят по-разному, занимая непрезентабельные помещения, не очень удобные для работы с людьми. Мы хотим перестроить эту работу кардинальным образом: начиная со входа, когда человек сталкивается со службой занятости, и заканчивая процессами работы, персоналом, который будет оказывать услуги. Мы будем менять требования к оснащению, к процессам, персоналу и будем проводить обучение людей. Если говорить о главной цели проекта, то наша задача – изменить отношение к службе занятости, мы даже такой девиз выбрали: "От оказания услуги к решению проблем" – то есть кардинально меняется парадигма предоставления всех услуг. Мы говорим о том, что хотим переориентировать работу на такое оказание услуг людям, чтобы они могли самореализоваться, находить и занимать должности, соответствующие их квалификации на рынке труда, а работодатели, которые испытывают потребность в кадрах, находить их.
– Модернизированные службы занятости населения предложат россиянам пройти профилирование и онлайн-собеседование. Расскажите поподробнее, как это планируется делать?
– Профилирование – это технология, которая применяется давно уже во многих странах. Дело в том, что для получения услуги в службе занятости нам нужно понять, что это за человек, провести его оценку, аудит его способностей, его жизненной ситуации. Профилирование означает сочетание большого количества услуг, профилей, и с каждым из этих профилей будет работать определенная программа. Программа по сути – пакет услуг, сервисов, которые будут предложены для того, чтобы решить проблемы обратившегося. После того, как мы будем понимать его качества, способности, текущий социальный статус, можно будет определить, какой пакет услуг можно назначить. Поэтому профилирование нам очень важно.
Онлайн-собеседование – уже другой инструмент, который позволяет решить вопросы удаленно, не вызывая человека в центр занятости.
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Роструд узнал, чем работодателей не устраивает служба занятости в регионах
– Общероссийский народный фронт может проводить единый день профориентации совместно со службами занятости, сказал координатор проекта ОНФ "Профстажировки 2.0" Илья Семин. Как в Роструде оценивают это предложение? В каком формате это будет проходить?
– Абсолютно хорошее предложение, мы его поддерживаем. Кстати, сейчас во многих регионах проходит единый день профориентации, причем проходит не один раз в год. Хотелось бы, может, сделать такой национальный день, здесь мы готовы сотрудничать с ОНФ для реализации этого проекта. В целом, мы полностью поддерживаем любые проекты, направленные на вовлечение человека в активную позицию на рынке труда.
– Согласно данным Роструда, которые были озвучены на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека, в России выявлено свыше 202 тысяч работодателей, у которых трудятся работники предпенсионного возраста, с ними ведется превентивная работа. Что это за работа, и есть ли результаты?
– С вступлением в силу новых параметров пенсионной системы была немного перенастроена работа наших территориальных органов – инспекций труда, а также служб занятости для того, чтобы они начали активнее работать с людьми предпенсионного возраста. Одной из таких форм была организация на уровне руководства регионов специальных комиссий, в свою очередь, такие же комиссии создавались на уровне муниципалитетов. Здесь в процессе диалога между работодателями и представителями органов власти и местного самоуправления обсуждались вопросы занятости с целью не допустить социальной напряженности и проинформировать о возможностях переобучения.
Важно изменить само отношение к людям предпенсионного возраста. Зачастую это профессионалы высочайшего уровня, надо просто создавать все условия для продолжения их трудовой деятельности, помогать им, переобучать их, изменить отношение к ним внутри сообщества работодателей, поскольку наступление этого возраста – это не окончание активной профессиональной жизни.
Кроме того, с целью содействия занятости граждан старшего возраста Роструд запустил специализированный раздел "Опытные кадры" на портале "Работа в России". Он предназначен для помощи в трудоустройстве гражданам предпенсионного и пенсионного возраста, желающим найти работу. Резюме данных соискателей, а также тех, чей трудовой стаж превысил 30 лет, помечаются специальным отличительным знаком. Если такие резюме соответствуют поисковому запросу работодателя, то они будут показаны ему в первую очередь.
Ряд российских предприятий уже указали, что особо заинтересованы в соискателях с большим опытом работы, и поставили отметку "Опытные кадры" при размещении своих вакансий. Так, например, судоремонтный завод в Приморском крае ищет опытного сварщика, в Камчатском крае в детскую школу искусств требуется преподаватель по классу фортепиано, на предприятие в Московской области требуется технолог кондитерского производства с опытом работы.
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