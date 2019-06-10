Путин отметил важность поиска альтернатив в решении международных проблем

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мир находится у опасной черты, важно сообща искать альтернативы усиливающейся конфронтации и конструктивные решения острых глобальных проблем, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения", соответствующая телеграмма опубликована на Мир находится у опасной черты, важно сообща искать альтернативы усиливающейся конфронтации и конструктивные решения острых глобальных проблем, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Этот форум – пятый по счету – проходит в преддверии 90-летия со дня рождения Евгения Примакова. Тема пятых "Примаковских чтений" – "Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы?".

"Проводимый Национальным исследовательским институтом мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова, этот форум по праву занимает заметное место среди наиболее авторитетных и представительных международных конференций, привлекает внимание видных политиков, дипломатов, ученых, экспертов и журналистов из разных стран мира", - отметил Путин, добавив, что в этом году в Москву на чтения собрались более 500 участников, представляющих свыше 30 государств.

Президент отметил уникальность и востребованность в современной жизни творческого наследия Примакова. "И это вполне закономерно, поскольку в основе мировоззрения этого выдающегося государственного деятеля и мыслителя лежат такие базовые ценности, как гуманизм и ответственность за судьбы мира, неуклонное следование национальным интересам Отечества при уважении законных интересов других стран и строгом соблюдении норм международного права", - говорится в телеграмме.

Путин обратил внимание на то, что тема пятых чтений охватывает широкий круг актуальных вопросов, связанных с возрастающими рисками международной безопасности и стабильности, деградацией системы контроля над вооружениями, кризисом существующей модели глобализации, а также злоупотреблением протекционистскими мерами.