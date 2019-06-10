МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Заслуженный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве, сообщил он в своем Заслуженный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве, сообщил он в своем инстаграме , опубликовав видео с камер наблюдения.

Артист рассказал, что инцидент произошел накануне ночью на Ленинском проспекте, когда он забирал жену и детей с вокзала. На кадрах видно, как водитель попытался подрезать артиста, задел автомобиль и тут же уехал.

"Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии", — написал Запашный.

Он поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые оперативно нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника ДТП. Артист отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, однако дети были очень напуганы.