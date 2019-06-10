Ремонт в новороссийском университете завершится к осени, заявил ректор

КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Пожар в тренировочном центре государственного морского университета в Новороссийске не повлияет на учебный процесс, во время ремонтных работ, которые должны завершиться к осени, студенты будут тренироваться на берегу, сообщил РИА Новости ректор вуза Сергей Кондратьев.

Внутренняя обшивка здания государственного морского университета на проспекте Ленина горела вечером воскресенья на площади 300 квадратных метров. Причиной пожара, по данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, стало короткое замыкание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Как сообщало руководство вуза, возгорание произошло в ангаре, где находилось оборудование и тренировались будущие моряки. К 22.31 мск пожар был полностью ликвидирован.

"Ущерб, нанесенный пожаром, ректор оценивает в 4 миллиона рублей. Имевшееся в тренировочном центре оборудование железное и еще может использоваться. Учебный процесс не пострадает," - отметил Кондратьев.